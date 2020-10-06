Посетителя Петергофа задержали за поднятый в небо квадрокоптер

Посетителя Петергофа задержали за поднятый в небо квадрокоптер
ГМЗ "Петергоф". Фото: пресс-служба ГМЗ "Петергоф"

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга задержали мужчину, который пытался запустить квадрокоптер над Петергофом. Ему пришлось пообщаться с полицией.

Как сообщает пресс-служба регионального управления вневедомственной охраны войск нацгвардии, инцидент произошел накануне, 5 октября. Сотрудники музея нажали кнопку тревожной сигнализации.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии выяснили, что мужчины пытался запустить в Нижнем парке ГМЗ «Петергоф» беспилотный летательный аппарат.

Ранее gazeta.spb.ru писала о то, что В Колпино росгвардейцы задержали хулигана, разбившего магнитолу в такси. Инцидент произошел на лице Веры Слуцкой. Таксист рассказал, что нетрезвый пассажир нанес повреждения его автомобилю Hyundai Solaris. Дебошир находился на месте преступления, когда туда подошли стражи порядка.

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