В Колпино росгвардейцы задержали хулигана, разбившего магнитолу в такси

Около 9 утра в четверг, 1 октября, в Колпинском районе Северной столицы наряд вневедомственной охраны задержал пьяного хулигана, без причины разбившего магнитолу в такси.

Инцидент произошел на лице Веры Слуцкой в городе Колпино. Во время патрулирования территории к росгвардейцам подошел водитель такси и рассказал, что нетрезвый пассажир нанес повреждения его автомобилю Hyundai Solaris. Дебошир находился на месте преступления, когда туда подошли стражи порядка.

Правоохранители задержали хулигана, разбившего магнитолу в салоне такси, и передали сотрудникам 55-го отдела полиции, сообщает пресс-служба управления вневедомственной охраны войск нацгвардии по Петербургу и Ленобласти. Полицейские установят сумму ущерба и решат дальнейшую судьбу нарушителя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкине задержали посетителя банка с продельным паспортом гражданина Республики Гана.