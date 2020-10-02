В Пушкине задержали посетителя банка с поддельными документами

В одном из банковских отделений города Пушкин сотрудники Росгвардии задержали посетителя, подозревающегося в использовании фальшивых документов.

Наряд вневедомственной охраны вызвала сотрудница банка 1 октября, около шести часов вечера. Некий гражданин заявился в отделение банка на Московской улице и попросил снять деньги со счета, предъявив паспорт Республики Гана с явно замененной фотографией.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия и задержали возможного мошенника. Подозрительного мужчину передали сотрудникам территориального отдела полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженку будут судить за поддельную справку. В течение нескольких дней она отсутствовала на работе, а затем предоставила начальству фальшивый документ о нетрудоспособности, купленный возле метро.