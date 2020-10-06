ПСК и «Ленфильм» не договорились — угроза отключения электричества на студии сохраняется

ПСК и &#171;Ленфильм&#187; не договорились &#8212; угроза отключения электричества на студии сохраняется
"Ленфильм" по-прежнему не комментирует сложившуюся ситуацию. Фото: Baltphoto

Во вторник, 6 октября, состоялась встреча представителей АО «Петербургская сбытовая компания» и киностудии «Ленфильм» по вопросу 22-миллионного долга за электроэнергию.

Как рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе АО «ПСК», представители «Ленфильма» предложили погасить задолженность в полном размере в течение девяти месяцев. Однако, учитывая, что ранее организация уже получала аналогичные гарантии, которые не были исполнены, АО «ПСК» отказалась предоставить отсрочку по платежам.

Таким образом, переговоры не увенчались успехом — киностудия по-прежнему находится под угрозой отключения электричества, а «Петербургская сбытовая компания» ждет более конструктивных предложений по срокам оплаты долга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что общий размер задолженности «Ленфильма» на сегодняшний день составляет 22,6 миллиона рублей, что является рекордом за все время сотрудничества студии и АО «ПСК».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
долги ленфильм новости спб петербургская сбытовая компания электроэнергия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ПСК и «Ленфильм» не договорились — угроза отключения ...
Уволенный из правительства Ленобласти чиновник решил вернуть работу через ...
Комитет культурного наследия в Петербурге добился в суде переоформления ...
Аварийная посадка самолета «Руслайн» в Пулково прошла успешно
В Петербурге определили самый популярный автобусный маршрут
Пьяный петербуржец избил женщину, которая помогла его матери-пенсионерке
В Петербурге в случае увеличения роста заболеваемости коронавирусом могут ...
Рейс из Петербурга в Йошкар-Олу экстренно садится в Пулково