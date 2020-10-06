ПСК и «Ленфильм» не договорились — угроза отключения электричества на студии сохраняется

Во вторник, 6 октября, состоялась встреча представителей АО «Петербургская сбытовая компания» и киностудии «Ленфильм» по вопросу 22-миллионного долга за электроэнергию.

Как рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе АО «ПСК», представители «Ленфильма» предложили погасить задолженность в полном размере в течение девяти месяцев. Однако, учитывая, что ранее организация уже получала аналогичные гарантии, которые не были исполнены, АО «ПСК» отказалась предоставить отсрочку по платежам.

Таким образом, переговоры не увенчались успехом — киностудия по-прежнему находится под угрозой отключения электричества, а «Петербургская сбытовая компания» ждет более конструктивных предложений по срокам оплаты долга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что общий размер задолженности «Ленфильма» на сегодняшний день составляет 22,6 миллиона рублей, что является рекордом за все время сотрудничества студии и АО «ПСК».