Задушившего сожительницу петербуржца в новогодние праздники отправили в колонию

Петербуржца отправили в колонию на шесть лет. Фото: Pixabay

Петербуржца отправили в колонию на шесть лет. Фото: Pixabay

В Петербурге местному жителю придется провести следующие шесть лет в колонии строгого режима на шесть лет. Он избил и задушил свою сожительницу.

Об этом во вторник, 6 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Дело рассмотрел Петродворцовый районный суд. Инцидент произошел в начале января этого года.

Суд установил, что женщина была избита и задушена. Свою версию рассказал и фигурант уголовного дела. Он рассказал, что выпивал вместе с сожительницей. Она выпила якобы больше и потребовала, чтобы мужчина принес ей выпивку.

Сожители начали ругаться, в результате мужчина избил возлюбленную и задушил. Сам он заявил, что не хотел убивать женщину и раскаялся.

Суд назначил ему наказание в виде шести лет исправительной колонии строгого режима. Он также должен будет выплатить 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербуржца обвинили в двойном убийстве на пустыре на Маршала Жукова.