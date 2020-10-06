Власти Петербурга планируют закупить рекламу у блогеров для привлечения туристов в Северную столицу

На сайте Госзакупок был опубликован контракт на 6,5 млн рублей для закупки рекламы у блогеров. Власти Петербурга планируют увеличить количество туристов из России. Об этом сообщает «Мойка78».

По данным источника, комитет по туризму Петербурга намерен привлечь около 50 журналистов, блогеров и фотографов. Их задачей станет освещение города в 5 направлениях – «спорт», «новая туристская география», «санаторно-курортные зоны и пригороды», «детский (семейный) туризм» и «гастрономия».

«6,5 миллиона рублей «раскиданные» между 50 блогерами — довольно спорная сумма, особенно если включить в них планируют сам тур — перелёты, питание, проживание, а также оплату услуг по рекламе», – рассказывает «Мойка78».

По данным издания, за такие деньги властям удастся привлечь всего около 20 человек из 50 заявленных. При этом, данные блогеры будут с небольшой аудиторией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургским медикам за работу с коронавирусными пациентами будет выделено 760 млн рублей.