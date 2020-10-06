Рост на 447%: петербуржцы стали чаще умирать от психических расстройств

Рост на 447%: петербуржцы стали чаще умирать от психических расстройств
В Петербурге зафиксирован рост смертности от психических расстройств. Фото: Baltphoto

В Петербурге значительно увеличилась смертность от психических расстройств. Рост зафиксировали на уровне 447%.

Об этом заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает NevaToday. Уточняется, что в июле этого года в петербургских больницах скончались 76 пациентов психоневрологических интернатов.

Резкий рост связывают, в том числе с особенностью статистики.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге опасные заболевания признали чрезвычайной ситуацией. Такую инициативу в ЗакС Петербурга внесла городская прокуратура, на заседании в городском парламенте ее обсудили в конце сентября.

Изменения уже были внесены в федеральный закон. Таким образом, распространение опасных заболеваний признали чрезвычайной ситуацией. Затем изменили региональное законодательство.

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