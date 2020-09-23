В Петербурге опасные заболевания признают чрезвычайной ситуацией

В Петербурге внесут изменения в закон, которые позволят признать распространения опасных заболеваний чрезвычайной ситуацией.

Такую инициативу в ЗакС Петербурга внесла петербургская прокуратура. Ее рассмотрели в среду, 23 сентября.

Как уточняется в пояснительной записке, изменения уже были внесены в федеральный закон.

«Установлено, что чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих…», — говорится в пояснительной записке.

Как писала ранее gazeta.spb.ru, Всемирная организация здравоохранения уже называла новую коронавирусную инфекцию чрезвычайной ситуацией международного значения.