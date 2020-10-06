Погода в среду в Ленобласти будет пасмурной и теплой

В среду жителям Ленинградской области следует прихватить с собой зонтик, а также быть внимательнее на дорогах — утром и ночью прогнозируется туман.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на среду, 7 октября.

Ночью и ранним утром многие районы Ленобласти накроет туман, который придет в регион вместе с осадками. Ветер в среду будет дуть с юга. Его скорость составит 4-9 метров в секунду.

В темное время суток на улице похолодает до +7…+12 градусов, а с рассветом температура воздуха начнет расти и достигнет +17 градусов.

Атмосферное давление в течение суток особо не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в октябре.