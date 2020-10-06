Врач перечислила самые бесполезные средства для лечения простуды

"Амулет" с чесноком не помогает при простуде или ее профилактике. Фото: pixabay

"Амулет" с чесноком не помогает при простуде или ее профилактике. Фото: pixabay

Приболевшие россияне зачастую прибегают к лечению народными средствами, которые не дают никакого эффекта, а то и вовсе вредят здоровью.

Член Союза педиатров России Ирина Добрецова рассказала «Ридусу», что одним из бесполезных способов лечения является ингаляция над кастрюлей с горячим вареным картофелем. Врач объяснила, что этот метод не поможет вылечится, а также порой приводит к ожогу слизистых.

Второй спорный способ лечения простуды — парить ноги в тазу с горячей водов. Такая техника может помочь разве что только для снятия стресса, если туда добавить ароматические масла. Но для простудившихся она бесполезна.

Кроме того, для профилактики ОРВИ и гриппа не поможет использование лимона, аскорбинки и других источников витамина С. По словам Дорнецовой, витамин С не влияет на восприимчивость организма к инфекции, что уже доказано учеными.

Никакого эффекта не даст и «амулет» с чесноком. «Носить чеснок на шее или в кармане — прекрасный способ, если вы хотите отпугнуть ваших коллег и соседей», — сказала врач, отметив, что такой способ годится для соблюдения социальной дистанции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач объяснил, как отличить грипп от простуды.