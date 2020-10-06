Врач перечислила самые бесполезные средства для лечения простуды

Врач перечислила самые бесполезные средства для лечения простуды
"Амулет" с чесноком не помогает при простуде или ее профилактике. Фото: pixabay

Приболевшие россияне зачастую прибегают к лечению народными средствами, которые не дают никакого эффекта, а то и вовсе вредят здоровью.

Член Союза педиатров России Ирина Добрецова рассказала «Ридусу», что одним из бесполезных способов лечения является ингаляция над кастрюлей с горячим вареным картофелем. Врач объяснила, что этот метод не поможет вылечится, а также порой приводит к ожогу слизистых.

Второй спорный способ лечения простуды — парить ноги в тазу с горячей водов. Такая техника может помочь разве что только для снятия стресса, если туда добавить ароматические масла. Но для простудившихся она бесполезна.

Кроме того, для профилактики ОРВИ и гриппа не поможет использование лимона, аскорбинки и других источников витамина С. По словам Дорнецовой, витамин С не влияет на восприимчивость организма к инфекции, что уже доказано учеными.

Никакого эффекта не даст и «амулет» с чесноком. «Носить чеснок на шее или в кармане — прекрасный способ, если вы хотите отпугнуть ваших коллег и соседей», — сказала врач, отметив, что такой способ годится для соблюдения социальной дистанции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач объяснил, как отличить грипп от простуды.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
врач грипп лечение простуда


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Италия продлит режим ЧС из-за коронавируса до конца января
Основатель группы Van Halen скончался в возрасте 65 лет
Зрителям показали кадры из второго сезона «Ведьмака»
Вирусолог описал, какой будет вторая волна коронавируса в России
Врач перечислила самые бесполезные средства для лечения простуды
Один из рыбаков пропал после инцидента на реке Вуокса
Беглов заявил, что Смольный уже работает над восстановлением экономики
Выход фильма Козловского «Чернобыль» отложили на весну 2021 года