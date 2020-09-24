Врач объяснил, как отличить грипп от простуды

Врач объяснил, как отличить грипп от простуды
Врач попросил вовремя обращаться за помощью. Фото: Pixabay

Есть сразу несколько симптомов, которые помогут определить, чем болен человек.

Врач скорой помощи Петр Давыдов рассказал в эфире телеканала «Россия 1», как отличить грипп от простуды. Он отметил, что при гриппе у человека высокая температура, которую сложно сбить даже жаропонижающими препаратами, чего нет при простуде. Также при гриппе у пациентов краснеют глаза, наблюдается «грудной» кашель, присутствует ломота в мышцах и могут наблюдаться кровотечения из носа.

При простуде у человека болит горло, сипнет голос, его мучают головные боли. Иногда появляется тошнота и кашель.

Он отметил, что грипп возможно вылечить за 4-5 дней, если пациент вовремя обратится к врачу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минздраве назвали болезни, ухудшающие прогноз при COVID-19.

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