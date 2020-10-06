Apple покажет новый iPhone 13 октября

Американская компания Apple назвала дату презентации своих новинок, среди которых будет iPhone 12.

Об этом сообщается на официальном сайте Apple. Онлайн-презентацию новых продуктов проведут 13 октября, начало запланировано на 20:00 мск. Хоть компания и не раскрывает, какие именно гаджеты будут продемонстрированы, но именно эту дату называли инсайдеры после презентации в сентябре, когда многие раскритиковали показанные новые часы Apple Watch и планшеты iPad.

На мероприятии должны показать четыре новых модели iPhone, поисковая метка AirTag, наушники AirPods Studio, телевизионную приставку Apple TV 2020 и первый MacBook на процессоре, выполненном на архитектуре ARM.

Также известно, что предзаказ новых iPhone начнется через три дня после презентации, то есть в пятницу, 16 октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Apple презентовала новую «бюджетную» модель смарт-часов.