Apple покажет новый iPhone 13 октября

Apple покажет новый iPhone 13 октября
iPhone 12 покажут 13 октября. Фото: pixabay.com

Американская компания Apple назвала дату презентации своих новинок, среди которых будет iPhone 12.

Об этом сообщается на официальном сайте Apple. Онлайн-презентацию новых продуктов проведут 13 октября, начало запланировано на 20:00 мск. Хоть компания и не раскрывает, какие именно гаджеты будут продемонстрированы, но именно эту дату называли инсайдеры после презентации в сентябре, когда многие раскритиковали показанные новые часы Apple Watch и планшеты iPad.

На мероприятии должны показать четыре новых модели iPhone, поисковая метка AirTag, наушники AirPods Studio, телевизионную приставку Apple TV 2020 и первый MacBook на процессоре, выполненном на архитектуре ARM.

Также известно, что предзаказ новых iPhone начнется через три дня после презентации, то есть в пятницу, 16 октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Apple презентовала новую «бюджетную» модель смарт-часов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
apple iPhone презентация


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трансгендерную женщину впервые назначили вице-премьером Бельгии
Самую опасную группу крови назвали ученые из Японии
У берегов Камчатки погибли 95% обитателей морского дна
Apple покажет новый iPhone 13 октября
Италия продлит режим ЧС из-за коронавируса до конца января
Основатель группы Van Halen скончался в возрасте 65 лет
Зрителям показали кадры из второго сезона «Ведьмака»
Вирусолог описал, какой будет вторая волна коронавируса в России