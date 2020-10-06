У берегов Камчатки погибли 95% обитателей морского дна

Ученые исследовали акваторию Авачинской бухты на Камчатке, где произошла экологическая катастрофа, и выяснили, что 95% живущих на дне морских организмов погибли.

Об этом сообщил научный сотрудник Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Иван Усатов, слова которого приводятся на сайте правительства Камчатского края.

По словам Усатова, специалисты брали пробы и погружались в воду для обследования организмов, обитающих на дне. Результаты исследований показали, что морские млекопитающие и птицы в порядке, однако на глубинах до 15 метров стало известно о гибели 95% бентоса. Сохранилось лишь маленькое количество больших рыб, креветок и крабов.

Ученые также предположили, что загрязнение побережья Камчатки могло произойти из-за цветения водорослей. Они также допустили, что площадь района загрязнения сильно превышает акваторию, которую они изучили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пробах воды, взятых в акватории Камчатки, не нашли опасных веществ.