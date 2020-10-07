Петербуржцы пожаловались на сбой в работе Telegram

Пользователи ряда стран жаловались на сбои в работе Telegram. С проблемами в работе мессенджера столкнулись и жители Петербурга.

Неполадки в работе заметили россияне, а также пользователи из Белоруссии, Украины, Италии, Германии и Нидерландов.

Согласно данным на сайте сервиса Downdetector, который следит за работой популярных интернет-ресурсов, значительное большинство жалоб было связано с невозможностью подключиться к мессенджеру — 83 %. 16% пользователей пожаловались на трудности в отправке сообщений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об еще одном сбое в работе Telegram. Пользователи известного детища Павла Дурова испытали трудности с доступом к мессенджеру в конце прошлого месяца.