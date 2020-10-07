Звезда Comedy Woman показала обезображенное страшной болезнью лицо

Российская актриса Наталия Медведева показала, как изменилась кожа ее лица в связи с кожным хроническим заболеванием.

Новый пост звезда женского шоу Comedy Woman опубликовала в своем Instagram. Она рассказала, что ее лицо обезображено периоральным дерматитом.

По словам актрисы, раньше она даже представить себе не могла, что у нее есть подобный недуг. Звезда призналась, что красные бугры, прыщи, воспаления и красное раздражение вызывают зуд и жжение, она также ощущает чувство сухости.

Актриса попросила подписчиков «не пугаться», если они увидят ее в таком виде и добавила, что будет рассказывать, как проходит ее лечение.

В комментариях под постом поклонники поддержали Медведеву, а также подчеркнули, что она совершила храбрый поступок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что участница Comedy Woman рассказала о закрытии шоу. олне вероятно, что проект больше не приносит желаемых финансов.