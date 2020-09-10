Участница шоу Comedy Woman рассказала о закрытии шоу

Актриса Надежда Ангарская шокировала поклонников юмористического шоу Comedy Woman информацией о его закрытии.

Откровенно рассказать о сложившейся ситуации Ангарская решилась во время интервью на Youtube-канале «Эмпатия Манучи». Актриса посетовала на непростую жизненную ситуацию, ведь ее пришлось взять 7 кредитов. И тут, как снег на голову, новости о закрытии проекта. При чем, предупреждать заранее об этом создатели будто и не намеревались.

Ангарская рассказала, что о закрытии она узнала на очередном собрании. Продюсер просто заявил, что закрывает проект. Участница шоу не считает, что Comedy Woman перестал быть интересен зрителю. Вполне вероятно, что шоу больше не приносит желаемых финансов.

К счастью, Ангарская без работы не осталась. В настоящее время она заменяет Надежду Бабкину в программе «Модный приговор».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Надежду Бабкину в «Модном приговоре» внезапно заменила другая ведущая.