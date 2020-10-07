Назначен новый руководитель Северо-Западного СУТ СК России

Назначен новый руководитель Северо-Западного СУТ СК России
Павел Сергеевич Выменец. Фото: szsut.sledcom.ru

Должность руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России занял полковник юстиции Павел Выменец.

Об этом стало известно в среду, 7 октября. Как сообщили на официальном сайте СУ СК РФ, соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.

Павел Выменец в разные года работал следователем в петербургской авиатранспортной прокуратуре, занимал должности районного зампрокурора, руководителя следственного отдела. С сентября 2019 года руководил на должности исполняющего обязанности руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России. 6 октября текущего года полковник юстиции был назначен на новую должность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Юлия Аблец покинула должность главы Комитета по молодежной политике.

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