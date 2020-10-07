В пробах воды на Камчатке выявили превышение норм нефти и фенола

Генпрокуратура отчиталась о результатах лабораторных исследований проб воды на Камчатке, проведенных по факту ухудшения экологической ситуации и массовой гибели морских животных.

В среду, 7 октября, стало известно, что при первой проверке в пробах воды с Камчатки специалисты местного УГМС выявили превышение допустимых норм по нефти в 4 раза, по фенолу — в 2,5 раза.

ЭКЦ Краевого УМВД России также провели свои проверки песка и воды, в ходе которых обнаружили лишь следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, которая была взята на Халактырском пляже.

Напомним, информация о загрязнении воды на Камчатке начала появляться еще в конце сентября, когда обеспокоенные местные жители забили тревогу. Так, пловцы после купания в воде на Халактырском пляже в Камчатском крае рассказали об ухудшении самочувствия и раздражениях на коже. Также на берегах данного пляжа и берегах бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная были в большом количестве обнаружены погибшие морские обитатели.

Отметим, что регулярные заборы проб жидкости и песка продолжаются. А зоны загрязнений и места гибели животных продолжают изучаться.

Ситуация находится на контроле у Генпрокуратуры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Камчатки пообещал уволить ответственных за загрязнение океана.