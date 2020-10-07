Прокуратура Камчатского края потребовала возбудить уголовное дело по факту загрязнения водных объектов

В Следственный комитет в среду, 7 октября, были направлены материалы проверки прокуратуры Камчатского края.

Краевая прокуратура намерена добиться возбуждения уголовного дела по факту загрязнения водной акватории Камчатки. О том, что необходимые материалы были направлены в органы СК в порядке статьи 37 УПК РФ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Напомним, ранее стало известно, что очередные исследования проб воды и песка, которые провели сотрудники МВД на Халактырском пляже не показали наличие в них опасных веществ. Единственное, что удалось обнаружить — это горюче-смазочные материалы. Первые же исследования показали другие результаты — превышение допустимых норм по нефти в 4 раза и фенолу — в 2,5 раза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пробах воды на Камчатке выявили превышение норм нефти и фенола.