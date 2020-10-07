Петербуржцы пожаловались на управляющие компании из-за отсутствия регулировки отопления

Жители Северной столицы остались недовольны температурами в квартирах в ходе начала отопительного сезона.

Речь идет об отсутствии должного регулирования процесса подачи тепла. Из-за переменчивости погоды, управляющим организациях, ТСЖ и ЖСК было поручено следить за теплоснабжением. Оперативно подстраиваться под погодные условия, к сожалению, смогли не все. Из-за этого местные жители начали массово жаловаться как на холод в квартирах, так и на через чур высокие температуры. Об этом сообщает комитет по энергетике и инженерному обеспечению с ссылкой на своего председателя Андрея Бондарчука.

Напомним, что в случае возникновения подобных проблем следует обращаться в свои управляющие компании. Также, в каждом районе имеется своя «горячая линия» ГКУ «Жилищное агентство». Любой желающий может позвонить специалисту и задать любые интересующие вопросы по поводу отопления. Номера можно найти на сайте организации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти отопление во всех жилых домах включат к концу недели.