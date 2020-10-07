Песков заявил, что в России не ведется разработка химического оружия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по ситуации с политиком Алексеем Навальным.

Официальный представитель Кремля рассказал, что Россия не может проводить и не проводит никаких работ по созданию химического оружия, так как состоит в конвенции о его запрещении. Никаких разговоров о возможных разработках вестись не может, так как в стране добросовестно относятся к выполнению соответствующих договоренностей и обязательств.

Что касается заявления ОЗХО, то с этим, по мнению Пескова, стоит тщательно разобраться. Информация будет изучаться.

Напомним, во вторник, 6 октября, ОЗХО подтвердила обнаружение следов антихолинэстеразного средства в биоматериалах Навального. По словам организации, по своей структуре обнаруженные биомаркеры походят на вещества, включенные в приложение по химикатам Конвенции по запрещению химического оружия в ноябре 2019 года. При этом, вышеупомянутого средства в данном перечне ОЗХО нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Навальный был отравлен не запрещенным видом яда «Новичок»