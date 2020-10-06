ОЗХО: Навальный был отравлен не запрещенным видом яда «Новичок»

Эксперты международной Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нашли в крови оппозиционера Алексея Навального следы токсина, аналогичного боевому веществу из группы «Новичок». Однако это вещество не включено в Конвенцию о запрещении химического оружия.

Об этом говорится в отчете ОЗХО, опубликованном на официальном сайте организации. Уточняется, что специалисты подтвердили наличие яда в крови политического деятеля. Результаты направлены в ФРГ.

Сообщается, что обнаруженные в образцах крови и мочи Навального вещества имеют структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов, добавленных в Приложение по химическим веществам к Конвенции в ноябре прошлого года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лавров рассказал об анализах Навального в Charite на боевые яды.