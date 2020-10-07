Студенты СПбГУ переходят на дистанционное обучение

Студенты СПбГУ переходят на дистанционное обучение
СПбГУ не хочет рисковать здоровьем преподавателей и студентов. Фото: Baltphoto

Решение приняли в связи с увеличением количества зараженных коронавирусом.

Санкт-Петербургский государственный университет перейдет на дистанционное обучение с 12 октября. Об этом сообщает газета iUni.

Отмечается, что такое решение руководство вуза приняло из-за роста количества зараженных коронавирусом в городе. Теперь студенты будут заниматься только онлайн. Непонятно, как долго им предстоит учиться из дома.

Напоминаем, что высшие учебные заведения в праве сами решать, в какой форме проводить занятия. Большинство университетов пока что предпочитают проводить очные лекции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин отрицает все слухи о полном переходе школ на дистанционное обучение. Президент убежден, что ничто не сможет заменить живое общение ученика и педагога.

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