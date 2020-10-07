Анна Митянина: государство не знает об объеме услуг, оказываемых суррогатным детям

Сопровождение ребенка, рожденного по договору о суррогатном материнстве, находится вне поля государственного контроля. Об этом 7 октября в рамках рабочего выезда рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.

По словам детского омбудсмена, репродуктивные агентства заинтересованы в скорейшем оформлении правового и социального статусов того или иного ребенка, рожденного от суррогатной матери. Все малыши, которых 7 октября посетила Анна Митянина, по ее словам, имеют свидетельства о рождении. Но вместе с этим они не прикреплены к поликлиникам, а ухаживают за ними не социальные службы, а наемные нянечки. Все потому, что эти дети — предмет гражданско-правового регулирования.

«Это находится вне поля государственного контроля. И это, наверное, главный вывод, который я сделала: государство не знает об объеме таких услуг, о, скажем так, сопровождении этих детей. У ассоциаций все хорошо. Поверьте, то, что я увидела, свидетельствует о том, что у них все хорошо. Единственная проблема, которая у них возникла, — они не могут результат исполнения договора предъявить потенциальным заказчикам», — заключила Митянина.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала, что в Петербурге встречи со своими биологическими родителями ждут около 200 детей, рожденных от суррогатных матерей.