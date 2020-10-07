Общий долг петербуржцев за электричество составил больше 210 млн рублей

В Петербурге в отношении злостных неплательщиков будут происходить судебные разбирательства. За 2020 год было направлено уже 11 тыс. заявлений о взыскании задолженности. Об этом сообщает пресс-служба Петроэлектросбыта.

По данным компании на 7 сентября, среди лидеров по задолженности выделяют жителя Центрального района, который должен за свет около 592 тыс. рублей, а также жителя Курортного района, – владелец перестал платить компании деньги с ноября 2019 года и накопил долг в размере 221 тыс. рублей. Компания уже подала исковые заявления на взыскание задолженности в суде.

Отметим, что обращение в суд – это крайняя мера, которую применяют к должникам за электричество. Данный метод используют только после того, как все меры по добровольной оплате перестают действовать на потребителя. По статистике компании, более 70% должников оплачивают счета после напоминания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Ленфильму могут отключить свет за долги в размере 22 млн рублей.