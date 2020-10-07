В Петербурге на лечение одного больного в среднем тратят 19 тыс. рублей

Власти увеличили траты на оказание высокотехнологичной помощи и на борьбу с онкологическими заболеваниями.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о намерении увеличить траты на высокотехнологичную медпомощь в 2021 году до 12,7 миллиардов рублей. Это на 1,2 миллиарда больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Глава Северной столицы добавил, что пока рано говорить об окончательных цифрах, так как идет работа над проектом бюджета. Он отметил, что на лечение одного пациента в Петербурге в среднем тратят 19 тысяч рублей. Средний показатель по стране при этом равен 13 тысячам рублей.

Беглов уверяет, что финансирование ОМС не пострадает ни в коем случае. Он также подчеркнул, что власти продолжают выделять средства на борьбу с пандемией коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Москва переманивает врачей Петербурга для борьбы с коронавирусом.