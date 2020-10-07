В Петербурге за время пандемии увеличилось количество новостроек на 15%

В Северной столице сначала распространения коронавирусной инфекции не было остановлено ни одной стройки. Объем выполненных работ на 1 октября составил 115,4% от аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании штаба по улучшению условий ведения бизнеса.

Сообщается, что в Петербурге сначала 2020 года введен 1 млн 233 тыс. квадратных метров жилья. Это на 15,4% больше, чем за такой же период в прошлом году. Также было отмечено, что Петербург поднялся на одну строчку в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в России – теперь город занимает 4 место.

Кроме этого, Александр Беглов сообщил о разработанных мерах поддержки бизнеса в Петербурге, которые направлены на содействия занятости, снижения налоговой нагрузки, а также сокращения арендной платы. Общий объем поддержки составляет 18 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Санкт-Петербурга поддержал идею строительства Судебного квартала на Свердловской набережной.