Беглов поддержал идею строительства Судебного квартала на Свердловской набережной

Здания комплекса Судебного квартала возведут на Смольной и Свердловских набережных.

Напомним, ранее подобными планами города была обеспокоена депутат ЗакСа Надежда Тихонова. Ей был направлен запрос на имя губернатора Северной столицы с просьбой о прояснении ситуации со строительством Судебного квартала. По мнению парламентария, комплекс зданий следует разместить в другой части города, а не в Красногвардейском районе. Тихонова отметила, что масштабное строительство может ухудшить транспортную ситуацию, спровоцировать возникновение аварийных ситуаций из-за особенностей грунтов, а также в принципе испортить внешний облик набережной.

Губернатор в свою очередь объяснил, что рассматривались самые разные варианты, но Красногвардейский район оказался в приоритете по ряду важных факторов. Речь идет о наличии территориальных ресурсов и близости важных зданий, среди которых имеются Арбитражный суд, а также правительства Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщает АБН.

Стоит отметить, что строительство на Смольной и Свердловских набережных уже получило свое одобрение на федеральном уровне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, какие участки займет Судебный квартал.