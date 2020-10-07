Беглов поддержал идею строительства Судебного квартала на Свердловской набережной

Беглов поддержал идею строительства Судебного квартала на Свердловской набережной
Проект судебного квартала. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Здания комплекса Судебного квартала возведут на Смольной и Свердловских набережных.

Напомним, ранее подобными планами города была обеспокоена депутат ЗакСа Надежда Тихонова. Ей был направлен запрос на имя губернатора Северной столицы с просьбой о прояснении ситуации со строительством Судебного квартала. По мнению парламентария, комплекс зданий следует разместить в другой части города, а не в Красногвардейском районе. Тихонова отметила, что масштабное строительство может ухудшить транспортную ситуацию, спровоцировать возникновение аварийных ситуаций из-за особенностей грунтов, а также в принципе испортить внешний облик набережной.

Губернатор в свою очередь объяснил, что рассматривались самые разные варианты, но Красногвардейский район оказался в приоритете по ряду важных факторов. Речь идет о наличии территориальных ресурсов и близости важных зданий, среди которых имеются Арбитражный суд, а также правительства Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщает АБН.

Стоит отметить, что строительство на Смольной и Свердловских набережных уже получило свое одобрение на федеральном уровне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, какие участки займет Судебный квартал.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов свердловская набережная судебный квартал


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы борются за звание «мастеров гостеприимства»
В Петербурге 94-летней бывшей узнице фашизма вернут квартиру после продажи ...
Беглов поддержал идею строительства Судебного квартала на Свердловской набережной
В Петербурге дополнительно развернут более 8 тысяч коек для пациентов с ...
СК возбудил уголовное дело из-за загрязнения воды на Камчатке
Петербургская фирма заплатит 2 млн за поставку просроченной сгущенки
В Ленобласти разыскивают заключенного ушедшего в «самоволку» из колонии-поселения
Голого подростка, найденного под окнами дома в Петербурге, могли ...