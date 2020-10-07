Рост числа смертей от психических расстройств в Петербурге связали с работой стационаров

Рост числа смертей от психических расстройств в Петербурге связали с работой стационаров
В Петербурге объяснили рост смертности людей с психическими расстройствами. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В петербургском комитете по здравоохранению прокомментировали данные минздрава о росте числа смертей от психических расстройств. В этом году такие расстройства стали причинной 12 смертей в Северной столице.

Как сообщил комитет по здравоохранению в среду, 7 октября, 12 смертей было зафиксировано в Петербурге с января по сентябрь этого года. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано три таких смерти.

Отмечается, что в процентном отношении от общего числа смертей эти случаи составляют менее 0,03%.

Главный внештатный специалист психиатр комитета по здравоохранению Александр Софронов считает, что увеличение числа смертей от психических расстройств может быть связано с увеличением поступления в стационары пожилых людей с деменцией.

Ранее gazeta.spb.ru писала о росте смертности от психических расстройств на уровне 446%.

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