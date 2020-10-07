В Петербурге инвестируют 2.8 млрд в производство медизделий и приборостроение

Санкт-Петербург смог привлечь почти 2,8 миллиарда рублей через компании, проекты которых были рассмотрены экспертным советом особой экономической зоны. Средства вложат в производство медицинских изделий и приборостроение.

Как сообщает пресс-служба Смольного, свои проекты реализовать планируют компании «Ортоинвест» и «Альтерна».

Известно, что «Ортоинвест» займется производством медицинских изделий для травматологии и ортопедии. Речь идет об изделиях для операций на позвоночнике. Производить также будут элементы для эндопротезов тазобедренного и коленного суставов.

«Альтерна» будет налаживать разработку инновационных материалов в области радиочастотной индустрии.

Ранее gazeta.spb.ru писала о Балтийском инвестиционном форуме, который прошел в Петербурге. Он собрал участников из 10 стран.