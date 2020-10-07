Стало известно содержание разговора Путина и Пашиняна

Стало известно содержание разговора Путина и Пашиняна
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что обсуждал по телефону с российским президентом Владимиром Путиным.

Как сообщает РБК, главной темой обсуждения стала ситуация на Южной Кавказе, а также присутствие террористов в этом регионе. Пашинян отметил, что вовлечение боевиков в конфликт в Карабахе – проблема глобальной безопасности.

Затронули также тему работы двух стран в рамках ОДКБ.

Как писала gazeta.spb.ru, ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана идти на уступки по ситуации в Нагорном Карабахе. Он отмечал: страна пойдет на это, если к таким действиям готовы и власти Азербайджана.

Пашинян при этом неоднократно отмечал, что у России есть договорные обязательства в сфере военного сотрудничества с Арменией.

Ситуация в Карахабе обострилась в конце сентября. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в начале войны.

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Стало известно содержание разговора Путина и Пашиняна
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