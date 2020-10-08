Найдено неожиданное свойство шпината – он может питать батареи

Ученые смогли открыть необычное применение шпината. Оказалось, что он содержит источник для питания батарей.

Как пишет Daily Mail, в будущем шпинат сможет обеспечить энергией даже военную технику.

Исследование проводили специалисты из США. Они преобразовали шпинат в углеродные наночастицы. Такие частицы помогают ускорить реакцию восстановления кислорода в топливных элементах и батареях. Для этого специалисты выжали сок и измельчили растение. Затем они нанесли на него слой азота, чтобы повысить производительность. Так получились углеродные нано-пластины.

Оказалось, что по активности и стабильности шпинат и вовсе превосходит катализаторы из платины.

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