Найдено неожиданное свойство шпината – он может питать батареи

Найдено неожиданное свойство шпината – он может питать батареи
Шпинат. Фото: pixabay.com

Ученые смогли открыть необычное применение шпината. Оказалось, что он содержит источник для питания батарей.

Как пишет Daily Mail, в будущем шпинат сможет обеспечить энергией даже военную технику.

Исследование проводили специалисты из США. Они преобразовали шпинат в углеродные наночастицы. Такие частицы помогают ускорить реакцию восстановления кислорода в топливных элементах и батареях. Для этого специалисты выжали сок и измельчили растение. Затем они нанесли на него слой азота, чтобы повысить производительность. Так получились углеродные нано-пластины.

Оказалось, что по активности и стабильности шпинат и вовсе превосходит катализаторы из платины.

Ранее gazeta.spb.ru писала о смартфонах, которые наиболее востребованы сейчас на мировом рынке. В этом году список возглавило устройство от компании Apple.

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