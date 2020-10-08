В Германии судят россиянина по делу об убийстве боевика Хангошвили

В Германии судят россиянина по делу об убийстве боевика Хангошвили
Уголовный процесс в отношении обвиняемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира начался 7 октября. Фото: pixabay.com

В Берлине прошло первое заседание суда по уголовному делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили на территории ФРГ. Убитый был чеченским боевиком, разыскиваемым Россией по делу о теракте.

Как сообщает немецкое издание Die Spiegel, уголовный процесс в отношении Вадима Соколова, обвиняемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира, начался 7 октября. Следователи предполагают, что убийство могло быть совершено по заказу властей РФ.

Все произошло в августе 2019 года в одном из парков Берлина. Передвигаясь на велосипеде убийца трижды выстрелил в Хангошвили. Два выстрела попали в голову уже лежавшему на земле мужчине.

Федеральный прокурор Рональд Георг считает, что обвиняемый убил чеченского боевика по заказу российских властей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во время психиатрической экспертизы Соколов рассказал свою версию событий в ночь убийства.

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