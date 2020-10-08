В Петербурге с завода взыскали долг в 1 млн рублей за неуплату выполненных работ

Приставы взыскали долг с петербургской компании. Фото: УФССП по РФ по СПб и ЛО

Приставы взыскали долг с петербургской компании. Фото: УФССП по РФ по СПб и ЛО

В четверг, 8 октября, судебные приставы взыскали с петербургского завода более 1 млн рублей за неуплату другой компании денег за проектирование газовой автомобильной станции. Об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов.

По версии следствия, между двумя организациями был заключен договор подряда о проектировании автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в городе Нариманов в Астраханской области. Стоимость работ составила 6,3 млн рублей. При этом, по выполнении работ заказчик-завод не спешил с выплатами компании, рассчитавшись частично.

Сумма в размере 1 млн так и не была выплачена. Компания обратилась в суд.

В рамках производства было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортных средств, а также постановления о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на банковских счетах.

С организации взыскан исполнительский сбор в размере 75 тысяч рублей за неисполнение требований исполнительного документа в срок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что общий долг петербуржцев за электричество в 2020 году составил 210 млн рублей.