В Выборгском районе в 19% кварталов обнаружены нарушения по уборке территории

В четверг, 8 октября, Государственная административно-техническая инспекция завершила мониторинг уборки внутриквартальных территорий. Всего в Петербурге было выявлено 8% нарушений, тогда как в 2019 их было 18%. Так говорится в сообщении ведомства.

Всего инспекцией было отсмотрено 748 кварталов Петербурга, в которых было обнаружено 59 нарушений по поддержанию территории в чистоте. Так больше всего неубранных участков оказалось в Выборгском районе, где из 100 проверенных точек около 19% находятся в неубранном состоянии.

При этом, самым чистым районом оказался Калининский, на его территории не было зафиксировано ни одного нарушения. Инспекция просмотрела 66 кварталов.

Стоит отметить, что общая тенденция поддержания города в чистоте и уборке мусора улучшилась по сравнению с 2019 годом. На данный период всего выявлено 8% нарушений.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Ленобласти опровергли информацию о строительстве мусороперерабатывающего завода рядом с Гатчиной.