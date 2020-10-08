Спрос на квартиры в новостройках в Петербурге увеличился на 28%

Жители Петербурга спешат приобрести жилье в новых домах — спрос на квартиры в новостройках вырос на 78%.

Согласно данным экспертов «Авито Недвижимость», в России начали на 38% активнее интересоваться покупкой первичного жилья по сравнению с предыдущим кварталом, а годовой рост составил 30%. Вместе со спросом в стране выросли и цены на новостройки — за три месяца рост показал 3%, а за год — 12%.

Спрос на новое жилье в Петербурге увеличился на 78% за квартал и на 64% — в годовом выражении. Цена квадратного метра в городе на Неве поднялась на 21% — до 125 тыс. 478 рублей.

Эксперты ожидают, рост цен на рынке первичной недвижимости будет наблюдаться как минимум до завершения действия льготной программы по ипотеке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за время пандемии увеличилось количество новостроек на 15%.