Мужчины с низким голосом чаще склонны к изменам

Ученые полагают, что результаты исследования связаны с привлекательностью среди женщин обладателей низкого голоса. Фото: pixabay

Ученые полагают, что результаты исследования связаны с привлекательностью среди женщин обладателей низкого голоса. Фото: pixabay

По высоте мужского голоса можно понять вероятность измены. К такому выводу пришли ученые из Юго-Западного университета в Чунцине.

Специалисты изучили показатели 116 студентов и 145 студенток, у которых были недолгие отношения. Голоса добровольцев записали, чтобы определить их тембр, а после спросили: насколько вероятно, что они изменят своему партнеру.

Согласно данным, опубликованным в журнале Personality and Individual Differences, исследование показало, что вероятнее всего на измену бы пошли участники с низким голосом. При этом тембры женских голосов таких показателей не выявляли.

Ученые полагают, что это связано с биологической основной, то есть уровнем тестостерона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые опровергли пользу прерывистого голодания. Ученые провели эксперимент, в котором сравнили две группы добровольцев.