Свалки на Дальневосточном проспекте: деньги на их маскировку есть, а на ликвидацию — нет

Мест несанкционированного размещения отходов вдоль Дальневосточного проспекта, по словам петербуржцев, становится только больше. Но вместо того, чтобы избавить людей от дурнопахнущей проблемы, в администрации Невского района, похоже, предпочитают строить красивые планы на будущее и окружать опасные для здоровья свалки заборами и камерами.

Большую часть территории, которая начинается от пересечения с улицей Коллонтай и заканчивается ЖК «Цивилизация», занимают полубазброшенные промзоны, которые власти Петербурга не контролируют, из-за чего местность постепенно превращается в мусорный склад, считают авторы петиции, направленной в адрес губернатора Александра Беглова. Кроме того, жители ближайших домов жалуются на черный дым от сжигания химических веществ, неудобства, которые испытывают из-за неприятного запаха, а также головные боли и ухудшение самочувствия. Однако пока от гор мусора лишь огораживаются, пишет «Мойка78«.

Издание предполагает, что от высокодоходных свалок не хотят избавляться: средняя стоимость вывоза и утилизации промышленных отходов в Петербурге за октябрь 2020 года составляет 5 тыс. 180 рублей, размещение строительных отходов — от 5 тыс. рублей за контейнер, транспортировка — от 5 тыс. рублей в месяц. То есть легче и дешевле свалить мусор на обочине.

Помочь горожанам пытаются в Общероссийском Народном Фронте (ОНФ). Организация обратилась за разъяснениями в Роспотребнадзор, но ответ пришел из администрации Невского района. «Нам сообщили, что на свалке на Народной улице приняты меры по установке железобетонных конструкций, препятствующих проезду большегрузных машин. А все работы по ликвидации свалок будут проводиться в 2021-2022 годах в рамках выделенного бюджетного финансирования», — цитирует «Мойка78» руководителя регионального отделения ОНФ в Санкт-Петербурге Андрея Рябоконя.

В местной администрации изданию рассказали, что из-за коронавируса бюджетные средства, предусмотренные на проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в 2020 году, были секвестрованы. Отмечается, что для борьбы с мусором подготовлена заявка на размещение камер видеонаблюдения системы «Паутина». Кроме того, чиновники разрабатывают планы по благоустройству тех мест, которые еще даже не расчищены.