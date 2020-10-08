Кремль обеспокоен текущей статистикой по COVID-19 в России

Песков также отметил, что, по сравнению с весенней вспышкой, система здравоохранения гораздо лучше подготовлена к борьбе с COVID-19. Фото: kremlin.ru

Песков также отметил, что, по сравнению с весенней вспышкой, система здравоохранения гораздо лучше подготовлена к борьбе с COVID-19. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены динамикой распространения коронавируса и считают текущую статистику поводом для мобилизации граждан.

Политик подчеркнул, что без соблюдения гигиенических и санитарных норм рост заболеваемости COVID-19 может усилиться. Вопрос об отношении Кремля к эпидемиологической ситуации в стране Пескову задал в рамках пресс-колла «Коммерсантъ FM».

Заместитель главы Администрации президента добавил, что за динамику распространения коронавируса в каждом регионе России несут ответственность не только жители, но и местные власти. Поскольку они детальнее всего погружены в актуальную обстановку, им и «придется думать о том, как эту динамику выправлять», — заявил Песков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге проигнорировали рекомендацию Смольного о переходе на удаленку.