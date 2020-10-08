Суд Петербурга приговорил к колонии строгого режима трех инспекторов ДПС за взятки

В четверг, 8 октября, суд Северной столицы определил наказание для трех экс-сотрудников ГИБДД — Александра Белоуса, Дмитрия Федотова и Сергея Сухова.

Согласно материалам уголовного дела, в ночь на 22 октября прошлого года Сухов, находясь на службе, остановил автомобиль Subaru Impreza. Экс-инспектору ДПС показалось, что водитель употреблял наркотики, и он попросил автомобилиста пройти медицинское освидетельствование. Последний от процедуры отказался. Тогда сотрудник ДПС предложил мирно разойтись за 100 тысяч рублей. Водитель, в свою очередь, «сторговался» на 30 тысяч рублей.

Аналогичных случаев было несколько, каждый раз Сухов, Белоус и Федотов действовали по преступному сговору. Все трое признали свою вину и заплатят штрафы в размере от 500 тысяч до миллиона рублей. Суд приговорил бывших инспекторов ДПС к 3-3,5 годам колонии строгого режима, передает объединенная пресс-служба петербургских судов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге получил штраф в 200 тысяч военнослужащий, который дал взятку физруку.