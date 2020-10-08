На Кронштадтской дамбе в Петербурге произошло ДТП: движение машин ограничено

К счастью, обошлось без пострадавших. Фото: Instagram @dambaspb_kzs

К счастью, обошлось без пострадавших. Фото: Instagram @dambaspb_kzs

В четверг, 8 октября, около четырех часов дня на 131-м километре Невской стороны Кронштадтской дамбы произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об инциденте информирует пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга в официальном Instagram. По предварительной информации, в результате столкновения двух легковых автомобилей обошлось без пострадавших. На месте аварии уже работают сотрудники экстренных служб.

Ввиду чрезвычайного происшествия движение транспорта по дамбе в данный момент ограничено, для проезда открыта лишь правая полоса. Пока сервис «Яндекс.Пробки» не сообщает о наличии пробок или замедленного движения на этом участке трассы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что мальчика, сбитого на Аптекарской набережной, госпитализировали с травмами средней тяжести.