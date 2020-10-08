На пересечении Невского и Марата в ДТП пострадал элитный Porsche 911 Carrera

Кто виноват в ДТП, еще только предстоит выяснить. Фото: https://vk.com/spb_today

Кто виноват в ДТП, еще только предстоит выяснить. Фото: https://vk.com/spb_today

В Центральном районе Петербурга, на пересечении Невского проспекта и улицы Марата произошло «дорогое» дорожно-транспортное происшествие.

Инцидент случился вечером 8 октября, около шести часов. Porsche 911 Carrera подрезала Škoda Fabia, выезжавшая с Марата. «Шкода» наперерез проехала через полосу движения, между остановившимися автомобилями. Как должен был завершиться этот маневр, неизвестно, поскольку в направлении площади Восстания на полной скорости двигался «Порше».

Вероятно, водитель «Шкоды» попытался избежать аварии, но столкновение по касательной все же произошло. Из-за большой скорости «Порше» часть капота элитного авто буквально смялась. Кроме того, отлетев от удара, «Шкода» задела стоявший рядом на светофоре «Хендай». Сейчас на Невском собралась пробка, в обстоятельствах ДТП разбираются инспекторы ДПС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за ДТП на дамбе ограничено автомобильное движение.