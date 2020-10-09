В Петербурге 9 октября будет теплее обычного

Рабочая неделя в Петербурге завершится теплой, но пасмурной погодой. Температура воздуха прогреется до значений, превышающих средние.

Об этом сообщает ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус в социальных сетях. Согласно прогнозу специалиста на пятницу, 8 октября, за петербургскую погоду сегодня отвечает циклоническая ложбина, которая вытянулась с северо-запада к берегам Невы. Это принесет в Петербург облачную с прояснениями погоду. Местами возможны и осадки в виде небольших дождей.

Температурный фон сохраняется на том же уровне, и температура воздуха в городе по-прежнему будет на 4-5 градусов превышать обычные для октября значения.

Днем за окном будет около +14…+16 градусов, а жителей Ленобласти ждет погода до +17 градусов. Ветер южных направлений подует со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет снижаться и составит 759 мм рт.ст, что около нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в октябре.