В Петербурге задержали похитителя городских самокатов

В Петербурге задержали похитителя самокатов, обокравшего городские компании на 109 тыс. рублей.

В полицию Московского района обратилась сотрудница каршеринговой компании, у которой неизвестный похитил самокат стоимостью 64 тыс. рублей. Позже к правоохранителям поступило аналогичное обращение о краже транспортного средства за 45 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу и Ленобласти, в ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого в преступлениях. Им оказался 43-летний мужчина.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у жительницы Ленобласти похитили ВАЗ вместе с гаражом. В полицию 52-летняя жительница поселка Ушаки.