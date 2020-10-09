В Петербурге задержали похитителя городских самокатов

В Петербурге задержали похитителя городских самокатов
Злоумышленник похищал самокаты. Фото: unsplash.com

В Петербурге задержали похитителя самокатов, обокравшего городские компании на 109 тыс. рублей.

В полицию Московского района обратилась сотрудница каршеринговой компании, у которой неизвестный похитил самокат стоимостью 64 тыс. рублей. Позже к правоохранителям поступило аналогичное обращение о краже транспортного средства за 45 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу и Ленобласти, в ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого в преступлениях. Им оказался 43-летний мужчина.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у жительницы Ленобласти похитили ВАЗ вместе с гаражом. В полицию 52-летняя жительница поселка Ушаки.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Первые прививки, допкойки и долгожданные лекарства: последние данные по ...
Французский футболист Ле Таллек стал гражданином России
В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе сменилось руководство
В Петербурге увеличилось количество вакансий в сфере медицины
Главы МИД Армении и Азербайджана согласились принять участие в ...
В Росси выявили рекордное число случаев коронавируса
Директора «Пятерочки» на Народной оштрафовали за персонал без масок
В Петербурге задержали похитителя городских самокатов