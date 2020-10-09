Главы МИД Армении и Азербайджана согласились принять участие в консультациях в Москве по приглашению Путина

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана посетят Москву с рабочим визитом для консультирования по вопросам ситуации в Нагорном Карабахе.

Об этом в пятницу, 9 октября, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что в настоящее время к переговорам ведется активная подготовка.

Напомним, в четверг, 8 октября, Путин призвал противоборствующие стороны прекратить огонь в зоне нагорно-карабахского конфликта из гуманитарных соображений для обмена погибшими и пленными. Чтобы помочь Армении и Азербайджану прийти к общему решению, российский МИД выразил готовность выступить посредником для оказания консультационной поддержки. Для этих целей в Москву 9 октября были приглашены главы МИД Армении и Азербайджана.

Напомним, обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин призвал прекратить бои в Нагорном Карабахе.