В Москве хотят закрыть бары и ночные клубы из-за COVID-19

В Москве могут закрыть бары и клубы. Фото: unsplash

В Москве могут закрыть бары и клубы. Фото: unsplash

В московской мэрии идут обсуждения насчет возможного закрытия ночных клубов, караоке и баров в связи со стремительным ростом заболеваемости COVID-19 в столице.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на свои источники в столичной администрации. Московские власти думают над закрытием указанных заведением из-за того, что в столице не падает людской трафик, несмотря на всплеск заболеваемости.

При этом вопрос о закрытии других общепитов, куда люди приходят поесть за отдельными столиками пока не поднимается. В мэрии считают, что опасность пока заключается лишь в питейных и ночных заведениях, где собирается большое количество людей.

Есть вероятность, что это поможет частично сократить количество социальных контактов в столице. Если такая мера не даст ожидаемых результатов, то в Москве могут вернуть серьезные ограничения, которые вводились весной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Москвы объяснили, зачем собирают сведения о работниках на удаленке.