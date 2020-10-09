В Москве хотят закрыть бары и ночные клубы из-за COVID-19

В московской мэрии идут обсуждения насчет возможного закрытия ночных клубов, караоке и баров в связи со стремительным ростом заболеваемости COVID-19 в столице.
Об этом сообщает РБК, ссылаясь на свои источники в столичной администрации. Московские власти думают над закрытием указанных заведением из-за того, что в столице не падает людской трафик, несмотря на всплеск заболеваемости.
При этом вопрос о закрытии других общепитов, куда люди приходят поесть за отдельными столиками пока не поднимается. В мэрии считают, что опасность пока заключается лишь в питейных и ночных заведениях, где собирается большое количество людей.
Есть вероятность, что это поможет частично сократить количество социальных контактов в столице. Если такая мера не даст ожидаемых результатов, то в Москве могут вернуть серьезные ограничения, которые вводились весной.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Москвы объяснили, зачем собирают сведения о работниках на удаленке.