Патриарх Кирилл назвал пандемию знаком для человечества

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил мнение, что Господь специально послал человечеству тяжелое испытание в виде пандемии, чтобы люди смогли переосмыслить свою жизнь и встать на истинный путь.

В четверг, 8 октября, на сайте Русской православной церкви появилось обращение к верующим россиянам. По мнению патриарха, человечеству, которое, возможно, дошло до точки невозврата, был подан сигнал от Господа, который таким образом пытается показать всю тщетность тех дел, которым люди отдают свое время и силы. Испытание позволит людям поменять свое отношение к жизни и научиться миновать суету, концентрируясь на самом главном — спасении души.

Напомним, ранее стало известно, что патриарх Кирилл был вынужден уйти на самоизоляцию из-за контакта с человеком, инфицированным COVID-19. В настоящее время его самочувствие остается хорошим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России выявили рекордное число случаев коронавируса.