Ученые заявили, что человек способен регенерировать сетчатку глаза

«Наши исследования в целом показывают, что потенциал для регенерации есть у млекопитающих, включая людей, но некоторое эволюционное давление отключило его», — объясняют авторы работы. Фото: pixabay.com

«Наши исследования в целом показывают, что потенциал для регенерации есть у млекопитающих, включая людей, но некоторое эволюционное давление отключило его», — объясняют авторы работы. Фото: pixabay.com

Специалисты Университета Джона Хопкинса пришли к выводу, что человеческий организм, скорее всего, способен регенерировать поврежденную сетчатку глаз. На сегодняшний день это является основной причиной слепоты.

Оказалось, что человек обладает теми же генами, что и рыбки данио-рерио (дамский чулок), у которых развита способность восстанавливать сетчатку. Исследования, проведенные учеными на мышах, рыбах и цыплятах показали, что потенциал для регенерации тканей такого типа есть и у млекопитающих, но эта особенность была редуцирована в результате эволюции.

Таким образом, исследования экспертов могут помочь в разработке средств для борьбы со слепотой, приобретенной в следствие травмы.

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