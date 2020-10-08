Ученые выяснили, что медленное моргание позитивно влияет на общение с кошками

Ученые выяснили, что медленное моргание позитивно влияет на общение с кошками
Кошки умеют общаться с людьми.. Фото: pixabay.com

Ученые нашли способ, который позволит установить позитивный контакт с домашними кошками. Исследователями общения с питомцами стали специалисты из университетов Сассекса и Портсмута.

Исследователи провели эксперимент с 45 кошками и выяснили, что медленное моргание является для питомцев подобием человеческой улыбки.

Сначала было проведено наблюдение за 21 кошкой и их владельцами из 14 домов. Пушистых животных выбрали в возрасте от нескольких месяцев до 16 лет. При нечастом моргании коты успокаивались и становились более тактильными.

Тоже самое произошло и во втором исследовании, только для остальных 24 кошек позвали незнакомых людей. Животные подходили чаще к тем, кто медленно моргает или немного щурится.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, какие животные могут быть подвергнуты заражению коронавирусной инфекцией.

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