Ученые выяснили, что медленное моргание позитивно влияет на общение с кошками

Ученые нашли способ, который позволит установить позитивный контакт с домашними кошками. Исследователями общения с питомцами стали специалисты из университетов Сассекса и Портсмута.

Исследователи провели эксперимент с 45 кошками и выяснили, что медленное моргание является для питомцев подобием человеческой улыбки.

Сначала было проведено наблюдение за 21 кошкой и их владельцами из 14 домов. Пушистых животных выбрали в возрасте от нескольких месяцев до 16 лет. При нечастом моргании коты успокаивались и становились более тактильными.

Тоже самое произошло и во втором исследовании, только для остальных 24 кошек позвали незнакомых людей. Животные подходили чаще к тем, кто медленно моргает или немного щурится.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, какие животные могут быть подвергнуты заражению коронавирусной инфекцией.