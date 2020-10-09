В Петербурге 6 городских больниц нуждаются в донорской помощи

Сдать кровь в Петербурге можно в 6 больницах. Фото: pixabay.com

Сдать кровь в Петербурге можно в 6 больницах. Фото: pixabay.com

15 октября в Северной столице пройдет очередная донорская акция на пунктах переливания крови шести больниц. Медики примут доноров всех групп крови и резус-факторов. Об этом рассказали в комитете по молодежной политике.

Сообщается, что сдать кровь неравнодушные петербуржцы смогут в разных частях города. Прием будет осуществляться в Онкоцентре на Ветеранов, в больнице №15, в Центре крови Ленинградской области, в Научно-клиническом центре им. Соколова, в Клинике им. Петра Великого и в Первом медицинском университете им. Павлова.

Отметим, что в некоторых пунктах предусмотрена электронная регистрация для безопасности распространения коронавируса и сдачи крови без очередей. Также будут выдаваться средства индивидуальной защиты.

Донором может стать любой желающий гражданин в возрасте от 18 лет и весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации.

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